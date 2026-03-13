Yamaha випустила нестандартний триколісний скутер із подушкою безпеки (фото)

Представлено оновлений скутер Yamaha Tricity 300. "Фішками" моделі є нестандартне триколісне компонування та подушка безпеки.

Нова Yamaha Tricity 300 2026 невдовзі вийде на ринок і коштуватиме трохи більше за 10 000 доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Скутер має два передніх колеса Фото: Yamaha

Скутер Yamaha Tricity 300 мало змінився зовні — оновлену модель можна пізнати за зміненою передньою і задньою оптикою. Крім того, встановили новий 4,2-дюймовий екран із вбудованою навігацією від Garmin.

Перша в історії Yamaha подушка безпеки призначена для водія скутера і спрацьовує лише при лобовому зіткненні (для цього спереду встановили сенсори). Вона покликана не лише захистити при ударі, а й погасити інерцію тіла водія і не дати йому вилетіти із "сідла".

Yamaha Tricity 300 отримала новий екран Фото: Yamaha

Нова Yamaha Tricity 300 зберегла головну свою особливість — незвичне триколісне компонування із двома колесами спереду. Скутер має складну систему підвіски, яка дозволяє йому кренитися в поворотах подібно до звичайних двоколісних моделей.

Комплектацію поповнила подушка безпеки Фото: Yamaha

Триколісний скутер Yamaha зберіг одноциліндровий чотиритактний двигун об'ємом 292 куб. см, який розвиває 28 к. с. і 29 Н∙м. Із варіатором середня витрата пального становить 3,3 л на 100 км.

