Yamaha выпустила нестандартный трехколесный скутер с подушкой безопасности (фото)

Представлен обновленный скутер Yamaha Tricity 300. "Фишками" модели являются нестандартная трехколесная компоновка и подушка безопасности.

Новая Yamaha Tricity 300 2026 вскоре выйдет на рынок и будет стоить чуть больше 10 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Скутер имеет два передних колеса Фото: Yamaha

Скутер Yamaha Tricity 300 мало изменился внешне — обновленную модель можно узнать по измененной передней и задней оптике. Кроме того, установили новый 4,2-дюймовый экран со встроенной навигацией от Garmin.

Первая в истории Yamaha подушка безопасности предназначена для водителя скутера и срабатывает только при лобовом столкновении (для этого спереди установили сенсоры). Она призвана не только защитить при ударе, но и погасить инерцию тела водителя и не дать ему вылететь из "седла".

Yamaha Tricity 300 получила новый экран Фото: Yamaha

Новая Yamaha Tricity 300 сохранила главную свою особенность — необычную трехколесную компоновку с двумя колесами спереди. Скутер имеет сложную систему подвески, которая позволяет ему крениться в поворотах подобно обычным двухколесным моделям.

Комплектацию пополнила подушка безопасности Фото: Yamaha

Трехколесный скутер Yamaha сохранил одноцилиндровый четырехтактный двигатель объемом 292 куб. см, который развивает 28 л. с. и 29 Н∙м. С вариатором средний расход топлива составляет 3,3 л на 100 км.

