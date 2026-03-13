Yamaha выпустила нестандартный трехколесный скутер с подушкой безопасности (фото)
Представлен обновленный скутер Yamaha Tricity 300. "Фишками" модели являются нестандартная трехколесная компоновка и подушка безопасности.
Новая Yamaha Tricity 300 2026 вскоре выйдет на рынок и будет стоить чуть больше 10 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Скутер Yamaha Tricity 300 мало изменился внешне — обновленную модель можно узнать по измененной передней и задней оптике. Кроме того, установили новый 4,2-дюймовый экран со встроенной навигацией от Garmin.Важно
Первая в истории Yamaha подушка безопасности предназначена для водителя скутера и срабатывает только при лобовом столкновении (для этого спереди установили сенсоры). Она призвана не только защитить при ударе, но и погасить инерцию тела водителя и не дать ему вылететь из "седла".
Новая Yamaha Tricity 300 сохранила главную свою особенность — необычную трехколесную компоновку с двумя колесами спереди. Скутер имеет сложную систему подвески, которая позволяет ему крениться в поворотах подобно обычным двухколесным моделям.
Трехколесный скутер Yamaha сохранил одноцилиндровый четырехтактный двигатель объемом 292 куб. см, который развивает 28 л. с. и 29 Н∙м. С вариатором средний расход топлива составляет 3,3 л на 100 км.
