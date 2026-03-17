Маловідомий ексклюзив: на продаж виставили дебютне гоночне авто Айртона Сенни (фото)

Болід Toleman TG183B 1984 року оцінили в 2,8-3,8 млн євро

У Монако на аукціон виставили болід Toleman 1984 року. На ньому починав свій шлях у "Формулі-1" легендарний Айртон Сенна.

За маловідоме авто Айртона Сенни планують отримати від 2,8 до 3,8 мільйона євро. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Саме на цьому авто дебютував у "Формулі-1" Айртон Сенна
У 1984 році молодий Айртон Сенна провів перші в кар’єрі чотири гонки у "Формулі-1" за кермом цього Toleman TG183B. У дебютному домашньому Гран-прі Бразилії гонщик зійшов із дистанції через несправність турбіни.

Авто має величезні антикрила
Утім, згодом Айртон Сенна зміг здобути перші очки – фінішував шостим у Гран-прі ПАР та Бельгії. Після цього він пересів на вдосконалений болід Toleman TG184, а це авто згодом зберігалося в колекціях у США та Великобританії.

Болід непогано зберігся
Болід Айртона Сенни у гарному стані та цілком робочий. Він брав участь у перегонах ретроавто і знімався в документальному фільмі про команду Toleman.

У 2024 році діючий пілот Alpine П’єр Гаслі провів на ньому демонстраційні заїзди на трасі в британському Сільверстоуні під час святкування 40-річчя дебюту Сенни у "Формулі-1".

1,5-літрова турбочетвірка Hart розвиває 580 сил
Болід Toleman TG183B важить 540 кг та має величезні антикрила. Він оснащений 1,5-літровою турбочетвіркою Hart потужністю 580 сил.

Між іншим, нещодавно на продаж виставили ще один болід Сенни, на якому бразилець перемагав.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде розкішне авто Джорджо Армані.