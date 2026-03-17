Малоизвестный эксклюзив: на продажу выставили дебютное гоночное авто Айртона Сенны (фото)

болид Toleman TG183B
Болид Toleman TG183B 1984 года оценили в 2,8-3,8 млн евро | Фото: RM Sotheby's

В Монако на аукцион выставили болид Toleman 1984 года. На нем начинал свой путь в "Формуле-1" легендарный Айртон Сенна.

За малоизвестное авто Айртона Сенны планируют получить от 2,8 до 3,8 миллиона евро. О нем рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Айртон Сенна
Именно на этом авто дебютировал в "Формуле-1" Айртон Сенна
В 1984 году молодой Айртон Сенна провел первые в карьере четыре гонки в "Формуле-1" за рулем этого Toleman TG183B. В дебютном домашнем Гран-при Бразилии гонщик сошел с дистанции из-за неисправности турбины.

Toleman TG183B
Авто имеет огромные антикрылья
Впрочем, впоследствии Айртон Сенна смог получить первые очки — финишировал шестым в Гран-при ЮАР и Бельгии. После этого он пересел на усовершенствованный болид Toleman TG184, а это авто впоследствии хранилось в коллекциях в США и Великобритании.

Авто Айртона Сенни
Болид неплохо сохранился
Болид Айртона Сенны в хорошем состоянии и вполне рабочий. Он участвовал в гонках ретроавто и снимался в документальном фильме о команде Toleman.

Эксклюзивные рекордсмены: коллекцию из пяти суперкаров распродали за $32 миллиона (фото)
Эксклюзивные рекордсмены: коллекцию из пяти суперкаров распродали за $32 миллиона (фото)

В 2024 году действующий пилот Alpine Пьер Гасли провел на нем демонстрационные заезды на трассе в британском Сильверстоуне во время празднования 40-летия дебюта Сенны в "Формуле-1".

двигатель Toleman
1,5-литровая турбочетверка Hart развивает 580 сил
Болид Toleman TG183B весит 540 кг и имеет огромные антикрылья. Он оснащен 1,5-литровой турбочетверкой Hart мощностью 580 сил.

Между прочим, недавно на продажу выставили еще один болид Сенны, на котором бразилец побеждал.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет роскошное авто Джорджо Армани.