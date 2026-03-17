Малоизвестный эксклюзив: на продажу выставили дебютное гоночное авто Айртона Сенны (фото)

В Монако на аукцион выставили болид Toleman 1984 года. На нем начинал свой путь в "Формуле-1" легендарный Айртон Сенна.

За малоизвестное авто Айртона Сенны планируют получить от 2,8 до 3,8 миллиона евро. О нем рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Именно на этом авто дебютировал в "Формуле-1" Айртон Сенна Фото: RM Sotheby's

В 1984 году молодой Айртон Сенна провел первые в карьере четыре гонки в "Формуле-1" за рулем этого Toleman TG183B. В дебютном домашнем Гран-при Бразилии гонщик сошел с дистанции из-за неисправности турбины.

Авто имеет огромные антикрылья Фото: RM Sotheby's

Впрочем, впоследствии Айртон Сенна смог получить первые очки — финишировал шестым в Гран-при ЮАР и Бельгии. После этого он пересел на усовершенствованный болид Toleman TG184, а это авто впоследствии хранилось в коллекциях в США и Великобритании.

Болид неплохо сохранился Фото: RM Sotheby's

Болид Айртона Сенны в хорошем состоянии и вполне рабочий. Он участвовал в гонках ретроавто и снимался в документальном фильме о команде Toleman.

В 2024 году действующий пилот Alpine Пьер Гасли провел на нем демонстрационные заезды на трассе в британском Сильверстоуне во время празднования 40-летия дебюта Сенны в "Формуле-1".

1,5-литровая турбочетверка Hart развивает 580 сил Фото: RM Sotheby's

Болид Toleman TG183B весит 540 кг и имеет огромные антикрылья. Он оснащен 1,5-литровой турбочетверкой Hart мощностью 580 сил.

