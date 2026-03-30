Із 7,7-літровим V8: в Україні на паркінгу припадає пилом розкішний Cadillac 70-х (відео)

В Одесі виявили раритетне купе Cadillac DeVille 1972 року. Колекційне авто стоїть на одному з підземних паркінгів міста.

Класичний Cadillac DeVille 60-70-х — рідкість в Україні, адже у нас зареєстровано небагато таких авто (і кілька з них — в Одесі). Відео з ним опублікували на сторінці abandoned.odesa.cars в TikTok.

У короткому ролику видно, що купе Cadillac DeVille 1972 року покрите товстим шаром пилом, тобто тривалий час не виїжджало з паркінгу. Разом із тим, автомобіль у гарному стані. Раніше його неодноразово бачили на вулицях Одеси.

Cadillac DeVille 1972 року сягає майже 5,8 м завдовжки та 2 м завширшки та важить понад 2 тонни. Це одне з найбільших серійних легкових авто усіх часів.

Важливо

Двигун Cadillac DeVille також величезний — це 7,7-літровий V8. На моделі 1972 року через нові еконорми потужність знизили з 345 до 220 cил. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП, а максимальна швидкість становить 190 км/год.

Відео дня

До того ж, для свого часу Cadillac DeVille був доволі інноваційним, адже отримав пневмопідвіску, підсилювач керма, клімат-контроль, круїз-контроль, електроприводи сидінь та склопідйомників.

