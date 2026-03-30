С 7,7-литровым V8: в Украине на паркинге пылится роскошный Cadillac 70-х (видео)

В Одессе обнаружили раритетное купе Cadillac DeVille 1972 года. Коллекционное авто стоит на одном из подземных паркингов города.

Классический Cadillac DeVille 60-70-х — редкость в Украине, ведь у нас зарегистрировано немного таких авто (и несколько из них — в Одессе). Видео с ним опубликовали на странице abandoned.odesa.cars в TikTok.

В коротком ролике видно, что купе Cadillac DeVille 1972 года покрыто толстым слоем пыли, то есть длительное время не выезжало с паркинга. Вместе с тем, автомобиль в хорошем состоянии. Ранее его неоднократно видели на улицах Одессы.

Cadillac DeVille 1972 года достигает почти 5,8 м в длину и 2 м в ширину и весит более 2 тонн. Это одно из крупнейших серийных легковых авто всех времен.

Важно

Двигатель Cadillac DeVille также огромный — это 7,7-литровый V8. На модели 1972 года из-за новых эконорм мощность снизили с 345 до 220 сил. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП, а максимальная скорость составляет 190 км/ч.

Відео дня

К тому же, для своего времени Cadillac DeVille был довольно инновационным, ведь получил пневмоподвеску, усилитель руля, климат-контроль, круиз-контроль, электроприводы сидений и стеклоподъемников.

