В Киеве обнаружили паркинг с эксклюзивными Ferrari стоимостью более $500 000 (фото)

Редкие суперкары Ferrari заметили на одном из паркингов Киева. Сверхмощные авто способны развить 340 км/ч, а их суммарная стоимость превышает полмиллиона долларов.

На столичном паркинге сфотографировали Ferrari F12 Superfast и тюнингованный F8 Tributo. Фотографии опубликовали на странице drive.luxury в Instagram.

Эти суперкары Ferrari — одни из самых быстрых авто в Украине и являются настоящими раритетами. Каждый из них стоит несколько сотен тысяч долларов.

Ferrari F8 получил тюнинг от Mansory Фото: Instagram / drive.luxury

Переднемоторное купе Ferrari F12 Superfast оснащено атмосферным 6,5-литровым V12 мощностью 800 сил. Суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 340 км/ч.

Второе авто — среднемоторный суперкар Ferrari F8 Tributo в тюнинге от Mansory. Оно получило карбоновый обвес, декор и спойлер, а также иные колесные диски.

Стандартный Ferrari F8 Tributo оснащен 3,9-литровым V8 твин-турбо на 720 сил, который обеспечивает динамику на уровне Ferrari 812 — 2,9 с до сотни и максимальные 340 км/ч. Впрочем, в Mansory также предлагали пакет, который увеличивал мощность до 880 л. с. и в этом случае разгон до 100 км/ч занимает 2,6 с, а максимальная скорость составляет 354 км/ч.

