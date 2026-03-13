640 сил и 3,3 с до сотни: представлен новый "доступный" суперкар Ferrari (фото)

Линейку Ferrari Amalfi 2026 расширили — к купе присоединился кабриолет. 640-сильный суперкар стартует до сотни за 3,3 с и развивает 320 км/ч.

Суперкар Ferrari Amalfi Spider выйдет на рынок к лету и станет преемником модели Roma Spider. Его подробности раскрыли на сайте итальянского автопроизводителя.

Суперкар оснащен 640-сильным V8 твин-турбо Фото: Ferrari

Новый Ferrari Amalfi Spider отличается элегантным дизайном с длинным капотом, плавными формами, выраженным "носом" и тоненькими фарами. Главное его отличие от купе — мягкая крыша, которая складывается с помощью электропривода за 13,5 с на скорости до 60 км/ч.

Кабриолет Ferrari Amalfi сохранил четырехместную компоновку салона, но его багажник уменьшился до 172-255 л. На передней панели установили три экрана.

Мягкая крыша складывается за 13,5 с Фото: Ferrari

Как и купе, новый Ferrari Amalfi Spider оснащен 3,9-литровым V8 твин-турбо на 640 л. с. и 760 Нм. С 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до сотни занимает 3,3 с, а до 200 км/ч — 9,4 с. Максимальная скорость составляет 320 км/ч.

Відео дня

Важно

На аукцион за $5 миллионов выставили особый мощный Ferrari звездного певца (фото)

В арсенале Ferrari Amalfi Spider — электронный дифференциал, система контроля заноса и адаптивные амортизаторы. Карбоново-керамические тормоза позволяют останавливаться со 100 км/ч на отрезке 30,8 м.

На передней панели установили три экрана Фото: Ferrari

Цена Ferrari Amalfi Spider составит примерно 300 000 долларов, то есть это будет один из самых доступных суперкаров в линейке итальянской марки.

Кстати, презентовали первый суперкар Xiaomi, который сможет испытать каждый желающий.

Также Фокус рассказывал, что культовый суперкар Ferrari 90-х возвращают в производство.