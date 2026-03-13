640 сил і 3,3 с до сотні: представлено новий "доступний" суперкар Ferrari (фото)

Лінійку Ferrari Amalfi 2026 розширили — до купе приєднався кабріолет. 640-сильний суперкар стартує до сотні за 3,3 с і розвиває 320 км/год.

Суперкар Ferrari Amalfi Spider вийде на ринок до літа і стане наступником моделі Roma Spider. Його подробиці розкрили на сайті італійського автовиробника.

Суперкар оснащений 640-сильним V8 твін-турбо Фото: Ferrari

Новий Ferrari Amalfi Spider вирізняється елегантним дизайном з довгим капотом, плавними формами, вираженим "носом" і тоненькими фарами. Головна його відмінність від купе — м'який дах, який складається за допомогою електроприводу за 13,5 с на швидкості до 60 км/год.

Кабріолет Ferrari Amalfi зберіг чотиримісне компонування салону, але його багажник зменшився до 172-255 л. На передній панелі встановили три екрани.

М'який дах складається за 13,5 с Фото: Ferrari

Як і купе, новий Ferrari Amalfi Spider оснащений 3,9-літровим V8 твін-турбо на 640 к. с. і 760 Нм. З 8-ступінчастим роботом із двома зчепленнями розгін до сотні займає 3,3 с, а до 200 км/год — 9,4 с. Максимальна швидкість становить 320 км/год.

В арсеналі Ferrari Amalfi Spider — електронний диференціал, система контролю заносу та адаптивні амортизатори. Карбоново-керамічні гальма дозволяють зупинятися зі 100 км/год на відрізку 30,8 м.

На передній панелі встановили три екрани Фото: Ferrari

Ціна Ferrari Amalfi Spider складе приблизно 300 000 доларів, тобто це буде один із найдоступніших суперкарів у лінійці італійської марки.

До речі, презентували перший суперкар Xiaomi, який зможе випробувати кожен охочий.

Також Фокус розповідав, що культовий суперкар Ferrari 90-х повертають у виробництво.