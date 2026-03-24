У Києві виявили паркінг із ексклюзивними Ferrari вартістю понад $500 000 (фото)

Рідкісні суперкари Ferrari помітили на одному з паркінгів Києва. Надпотужні авто здатні розвинути 340 км/год, а їх сумарна вартість перевищує пів мільйона доларів.

На столичному паркінгу сфотографували Ferrari F12 Superfast та тюнінгований F8 Tributo. Світлини опублікували на сторінці drive.luxury в Instagram.

Ці суперкари Ferrari — одні з найшвидших авто в Україні та є справжніми раритетами. Кожен із них коштує кількасот тисяч доларів.

Ferrari F8 отримав тюнінг від Mansory Фото: Instagram / drive.luxury

Передньомоторне купе Ferrari F12 Superfast оснащене атмосферним 6,5-літровим V12 потужністю 800 сил. Суперкар здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 340 км/год.

Друге авто — середньомоторний суперкар Ferrari F8 Tributo в тюнінгу від Mansory. Воно отримало карбонові обвіс, декор і спойлер, а також інакші колісні диски.

Стандартний Ferrari F8 Tributo оснащений 3,9-літровим V8 твін-турбо на 720 сил, який забезпечує динаміку на рівні Ferrari 812 — 2,9 с до сотні і максимальні 340 км/год. Утім, у Mansory також пропонували пакет, який збільшував потужність до 880 к. с. і в цьому випадку розгін до 100 км/год займає 2,6 с, а максимальна швидкість становить 354 км/год.

