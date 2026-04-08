В Украине вернули к жизни раритетный кабриолет Mercedes 40-х (фото)

Винтажный кабриолет Mercedes 320 1940 года получил вторую жизнь в Украине. Редкое коллекционное авто восстановили до оригинального состояния.

Реставрацию Mercedes 320 W142 провели в мастерской DCS Restoration из Днепра, которая восстановила уже немало ретроавто. Над автомобилем работали четыре года, сообщает Telegram-канал AC Garage News.

Mercedes 320 1940 года восстановили фактически из груды металлолома и фактически спасли от уничтожения. Реставрация вышла довольно основательной и теперь он выглядит как новый автомобиль. Кузов с большим количеством хрома и кожаный салон сейчас в идеальном состоянии.

Кабриолет оснащен 78-сильной шестеркой Салон отделан кожей и деревом

Кабриолет Mercedes 320 W142 — довольно редкая представительская модель. Всего с 1937 по 1942 год собрали 7017 авто этой модели и подавляющее большинство из них были седанами. Версии с откидным верхом и двумя или четырьмя дверьми гораздо более редкие.

Конкретно этот Mercedes 320 1940 года — один из 885 автомобилей, оснащенных более крупной 3,4-литровой рядной шестеркой мощностью 78 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП максимальная скорость кабриолета составляет 130 км/ч.

Между прочим, еще один кабриолет Mercedes 320 сейчас хранится в экспозиции ретроавто в Киеве.

