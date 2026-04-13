Керівник Ford продає рідкісний італійський суперкар 70-х зі своєї колекції (фото)
У США на онлайн аукціон виставлене раритетне купе De Tomaso Pantera 1972 року. Власником суперкара є СЕО Ford Motor Джим Фарлі.
Ціна De Tomaso Pantera вже перевищила 125 000 доларів і продовжує зростати. Про автомобіль розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.
Суперкар De Tomaso Pantera кілька разів переходив із рук у руки і навіть 18 років був музейним експонатом. Джим Фарлі придбав його у 2024 році та доопрацював двигун, відреставрував інтер’єр і відновив колісні диски.
Пробіг De Tomaso Pantera становить 55 тис. км. Збережена вся оригінальна документація на автомобіль.
Джим Фарлі є знаним колекціонером автомобілів. У його гаражі є Ford V8 1932 року, купе Lincoln 1937 року, Shelby Cobra 1964 року, гоночні Ford GT40 1966 року та Lola T298 1978 року.
Вибір на De Tomaso Pantera пав недарма, адже італійський суперкар створили спільно з Ford і в США продавали через його дилерську мережу. Усього випустили 7260 Pantera.
До того ж, авто оснащене 5,8-літровим Ford V8, який на моделі 1972 року розвиває 330 к. с. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,5 к. с., а максимальна швидкість становить 256 км/год.
