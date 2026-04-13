Керівник Ford продає рідкісний італійський суперкар 70-х зі своєї колекції (фото)

У США на онлайн аукціон виставлене раритетне купе De Tomaso Pantera 1972 року. Власником суперкара є СЕО Ford Motor Джим Фарлі.

Ціна De Tomaso Pantera вже перевищила 125 000 доларів і продовжує зростати. Про автомобіль розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.

De Tomaso Pantera Фото: Bring a Trailer

Суперкар De Tomaso Pantera кілька разів переходив із рук у руки і навіть 18 років був музейним експонатом. Джим Фарлі придбав його у 2024 році та доопрацював двигун, відреставрував інтер’єр і відновив колісні диски.

Пробіг De Tomaso Pantera становить 55 тис. км. Збережена вся оригінальна документація на автомобіль.

Салон De Tomaso Pantera відреставрували Фото: Bring a Trailer

Джим Фарлі є знаним колекціонером автомобілів. У його гаражі є Ford V8 1932 року, купе Lincoln 1937 року, Shelby Cobra 1964 року, гоночні Ford GT40 1966 року та Lola T298 1978 року.

В українських кольорах: унікальну капсулу часу Lamborghini 70-х оцінили в $5 мільйонів (фото)

Вибір на De Tomaso Pantera пав недарма, адже італійський суперкар створили спільно з Ford і в США продавали через його дилерську мережу. Усього випустили 7260 Pantera.

Суперкар оснащений 5,8-літровим V8 від Ford на 330 сил Фото: Bring a Trailer

До того ж, авто оснащене 5,8-літровим Ford V8, який на моделі 1972 року розвиває 330 к. с. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,5 к. с., а максимальна швидкість становить 256 км/год.

До речі, нещодавно на аукціон виставили унікальний Chevrolet Camaro із дверима як у Lamborghini та турбогвинтовим двигуном від вертольота.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде знаменитий суперкар Джеймса Бонда, перетворений на підводний човен.