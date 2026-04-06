На продаж виставили Chevrolet із дверима як у Lamborghini і двигуном від вертольота (фото)

У США виставили на продаж незвичний Chevrolet Camaro 2010 року. Культове спортивне авто оснащене газотурбінним двигуном від гелікоптера.

Нестандартний тюнінг Chevrolet Camaro — робота кастомайзера Троя Манна з Індіанаполіса. Про авто, назване Turbinaro, розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.

Спорткар отримав обвіс, спойлер і 22-дюймові диски Фото: Bring a Trailer

Трой Манн встановив під капот Chevrolet Camaro газотурбінний двигун Boeing T50, який встановлювали на низку американських вертольотів. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП. Вихлоп авто вміє "дихати вогнем" — імітувати авіаційний форсаж.

Авто оснастили газотурбінним двигуном Boeing Фото: Bring a Trailer

Крім того, купе Chevrolet Camaro Turbinaro отримало регульовану спортивну підвіску, а в салоні встановили панель приладів від вертольота з перемикачами-тумблерами. Крім того, з'явився карбонововий капот із повітрозабірником.

Відео дня

Двері Chevrolet Camaro піднімаються догори Фото: Bring a Trailer

Важливо

У 2024 році Трой Манн пішов із життя і авто викупив блогер Клітус МакФарланд. Він додав нову передню частину, обвіс, додаткові повітрозабірники, загострений задній спойлер та 22-дюймові диски із низькопрофільними шинами Pirelli Scorpion Zero.

У салоні встановили панель приладів від вертольота Фото: Bring a Trailer

Крім того, двері тепер піднімаються догори як у Lamborghini. У салоні встановили спортивні сидіння від Chevrolet Camaro ZL1.

