На продажу выставили Chevrolet с дверью как у Lamborghini и двигателем от вертолета (фото)
В США выставили на продажу необычный Chevrolet Camaro 2010 года. Культовое спортивное авто оснащено газотурбинным двигателем от вертолета.
Нестандартный тюнинг Chevrolet Camaro — работа кастомайзера Троя Манна из Индианаполиса. Об авто, названном Turbinaro, рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.
Трой Манн установил под капот Chevrolet Camaro газотурбинный двигатель Boeing T50, который устанавливался на ряд американских вертолетов. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП. Выхлоп авто умеет "дышать огнем" — имитировать авиационный форсаж.
Кроме того, купе Chevrolet Camaro Turbinaro получило регулируемую спортивную подвеску, а в салоне установили панель приборов от вертолета с переключателями-тумблерами. Кроме того, появился карбоновый капот с воздухозаборником.
В 2024 году Трой Манн ушел из жизни и авто выкупил блогер Клитус МакФарланд. Он добавил новую переднюю часть, обвес, дополнительные воздухозаборники, заостренный задний спойлер и 22-дюймовые диски с низкопрофильными шинами Pirelli Scorpion Zero.
Кроме того, двери теперь поднимаются вверх как у Lamborghini. В салоне установили спортивные сиденья от Chevrolet Camaro ZL1.
