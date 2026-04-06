На продажу выставили Chevrolet с дверью как у Lamborghini и двигателем от вертолета (фото)

В США выставили на продажу необычный Chevrolet Camaro 2010 года. Культовое спортивное авто оснащено газотурбинным двигателем от вертолета.

Нестандартный тюнинг Chevrolet Camaro — работа кастомайзера Троя Манна из Индианаполиса. Об авто, названном Turbinaro, рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.

Спорткар получил обвес, спойлер и 22-дюймовые диски Фото: Bring a Trailer

Трой Манн установил под капот Chevrolet Camaro газотурбинный двигатель Boeing T50, который устанавливался на ряд американских вертолетов. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП. Выхлоп авто умеет "дышать огнем" — имитировать авиационный форсаж.

Авто оснастили газотурбинным двигателем Boeing Фото: Bring a Trailer

Кроме того, купе Chevrolet Camaro Turbinaro получило регулируемую спортивную подвеску, а в салоне установили панель приборов от вертолета с переключателями-тумблерами. Кроме того, появился карбоновый капот с воздухозаборником.

Двери Chevrolet Camaro поднимаются вверх Фото: Bring a Trailer

Звезда 70-х: в Украину привезли культовый 55-летний Corvette в новом состоянии (фото)

В 2024 году Трой Манн ушел из жизни и авто выкупил блогер Клитус МакФарланд. Он добавил новую переднюю часть, обвес, дополнительные воздухозаборники, заостренный задний спойлер и 22-дюймовые диски с низкопрофильными шинами Pirelli Scorpion Zero.

В салоне установили панель приборов от вертолета Фото: Bring a Trailer

Кроме того, двери теперь поднимаются вверх как у Lamborghini. В салоне установили спортивные сиденья от Chevrolet Camaro ZL1.

Кстати, недавно на аукцион выставили знаменитый суперкар Джеймса Бонда, превращенный в подводную лодку.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет уникальный седан Bugatti 90-х в новом состоянии.