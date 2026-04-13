Руководитель Ford продает редкий итальянский суперкар 70-х из своей коллекции (фото)

В США на онлайн аукцион выставлено раритетное купе De Tomaso Pantera 1972 года. Владельцем суперкара является СЕО Ford Motor Джим Фарли.

Цена De Tomaso Pantera уже превысила 125 000 долларов и продолжает расти. Об автомобиле рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.

De Tomaso Pantera Фото: Bring a Trailer

Суперкар De Tomaso Pantera несколько раз переходил из рук в руки и даже 18 лет был музейным экспонатом. Джим Фарли приобрел его в 2024 году и доработал двигатель, отреставрировал интерьер и восстановил колесные диски.

Пробег De Tomaso Pantera составляет 55 тыс. км. Сохранена вся оригинальная документация на автомобиль.

Салон De Tomaso Pantera отреставрировали Фото: Bring a Trailer

Джим Фарли является известным коллекционером автомобилей. В его гараже есть Ford V8 1932 года, купе Lincoln 1937 года, Shelby Cobra 1964 года, гоночные Ford GT40 1966 года и Lola T298 1978 года.

Відео дня

Важно

Выбор на De Tomaso Pantera пал не зря, ведь итальянский суперкар создали совместно с Ford и в США продавали через его дилерскую сеть. Всего было выпущено 7260 Pantera.

Суперкар оснащен 5,8-литровым V8 от Ford на 330 сил Фото: Bring a Trailer

К тому же, авто оснащено 5,8-литровым Ford V8, который на модели 1972 года развивает 330 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,5 л. с., а максимальная скорость составляет 256 км/ч.

