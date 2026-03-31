Культовый итальянский суперкар 70-х за $100 000 простоял 40 лет в гараже (видео)

В США нашли заброшенное купе De Tomaso Pantera 1974 года. Знаменитый суперкар 40 лет не выезжал на дороги.

Этот De Tomaso Pantera L обнаружили в Чикаго. О ценной находке рассказали на сайте Autoevolution.

За 52 года у De Tomaso Pantera L был всего один владелец. Он проехал на суперкаре 24 тыс. км и в 1986 году перестал эксплуатировать его и поставил в гараж.

Суперкар не выезжал на дороги 40 лет Фото: скриншот / YouTube

Автомобиль неплохо сохранился. Его кузов не ржавый и лишь местами есть повреждения родной голубой краски. В салоне кожаные сиденья в хорошем состоянии, ведь были прикрыты чехлами.

Салон De Tomaso Pantera неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

5,8-литровый 270-сильный V8 пришлось прочистить, заменить масло, фильтры, свечи зажигания и бензобак. Он завелся, однако требует ремонта карбюратора и электрооборудования. Также необходимо починить тормоза авто.

Именно поэтому цена De Tomaso Pantera L сейчас относительно небольшая, несмотря на небольшой пробег — 95 000 долларов. Обычно эти автомобили дороже.

5,8-литровый V8 удалось завести Фото: скриншот / YouTube

Суперкар De Tomaso Pantera L создали совместно с Ford и именно американский автогигант поставлял двигатели мощностью до 330 сил. С 1970 по 1993 год выпустили 7260 Pantera и в США продавали их в дилерской сети Ford.

