Культовий італійський суперкар 70-х за $100 000 простояв 40 років у гаражі (відео)
У США знайшли занедбане купе De Tomaso Pantera 1974 року. Знаменитий суперкар 40 років не виїжджав на дороги.
Цей De Tomaso Pantera L виявили в Чикаго. Про цінну знахідку розповіли на сайті Autoevolution.
За 52 роки в De Tomaso Pantera L був лише один власник. Він проїхав на суперкарі 24 тис. км і в 1986 році перестав експлуатувати його та поставив у гараж.
Автомобіль непогано зберігся. Його кузов не іржавий і лише місцями є пошкодження рідної блакитної фарби. У салоні шкіряні сидіння в гарному стані, адже були прикриті чохлами.
5,8-літровий 270-сильний V8 довелося прочистити, замінити мастило, фільтри, свічі запалювання та бензобак. Він завівся, проте потребує ремонту карбюратора та електрообладнання. Також необхідно полагодити гальма авто.
Саме тому ціна De Tomaso Pantera L зараз відносно невелика, попри невеликий пробіг – 95 000 доларів. Зазвичай ці автомобілі дорожчі.
Суперкар De Tomaso Pantera L створили спільно з Ford і саме американський автогігант постачав двигуни потужністю до 330 сил. Із 1970 по 1993 рік випустили 7260 Pantera і в США продавали їх у дилерській мережі Ford.
Раніше Фокус розповідав, що знаменитий спортивний Ford 30-х повернуть у виробництво.
Також ми писали, що на продаж виставили унікальний Bugatti 90-х.