Культовий італійський суперкар 70-х за $100 000 простояв 40 років у гаражі (відео)

У США знайшли занедбане купе De Tomaso Pantera 1974 року. Знаменитий суперкар 40 років не виїжджав на дороги.

Цей De Tomaso Pantera L виявили в Чикаго. Про цінну знахідку розповіли на сайті Autoevolution.

За 52 роки в De Tomaso Pantera L був лише один власник. Він проїхав на суперкарі 24 тис. км і в 1986 році перестав експлуатувати його та поставив у гараж.

Суперкар не виїжджав на дороги 40 років Фото: скриншот / YouTube

Автомобіль непогано зберігся. Його кузов не іржавий і лише місцями є пошкодження рідної блакитної фарби. У салоні шкіряні сидіння в гарному стані, адже були прикриті чохлами.

Салон De Tomaso Pantera непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

5,8-літровий 270-сильний V8 довелося прочистити, замінити мастило, фільтри, свічі запалювання та бензобак. Він завівся, проте потребує ремонту карбюратора та електрообладнання. Також необхідно полагодити гальма авто.

Із 7,7-літровим V8: в Україні на паркінгу припадає пилом розкішний Cadillac 70-х (відео)

Саме тому ціна De Tomaso Pantera L зараз відносно невелика, попри невеликий пробіг – 95 000 доларів. Зазвичай ці автомобілі дорожчі.

5,8-літровий V8 вдалося завести Фото: скриншот / YouTube

Суперкар De Tomaso Pantera L створили спільно з Ford і саме американський автогігант постачав двигуни потужністю до 330 сил. Із 1970 по 1993 рік випустили 7260 Pantera і в США продавали їх у дилерській мережі Ford.

Раніше Фокус розповідав, що знаменитий спортивний Ford 30-х повернуть у виробництво.

Також ми писали, що на продаж виставили унікальний Bugatti 90-х.