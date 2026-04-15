Один із 30: на аукціон виставили рідкісний Bugatti 90-х у новому стані (фото)

У США виставили на аукціон купе Bugatti EB110 SS 1994 року. Знаменитий суперкар 20 років вважався втраченим.

За 32 роки Bugatti EB110 SS проїхав усього 674 км, тобто це капсула часу. Про неї розповіли на сайті аукціону Mecum.

Суперкар Bugatti EB110 SS дуже мало експлуатувався, оскільки був демонстраційним авто. Коли у середині 90-х компанія Bugatti збанкрутувала, то він зник на 20 років.

Автомобіль виявили добре збереженим у Мюнхені з пробігом усього 300 км і новий власник відправив його на відновлення до італійської компанії B.Engineering, яка спеціалізується саме на Bugatti EB110. Після цього суперкар здобув низку нагород на шоу ретроавто.

Орієнтовна ціна Bugatti EB110 SS становить 2,5 мільйона доларів. Зі 139 випущених Bugatti EB110 лише 30 авто належать до зарядженої версії SS.

Повнопривідне купе Bugatti EB110 SS оснащене потужнішим 3,5-літровим V12 із чотирма турбінами на 610 к. с., а також полегшене на 150 кг.

Суперкар Bugatti EB110 SS здатен розігнатися до 100 км/год за 3,2 с та розвинути 355 км/год. Свого часу це було найшвидше авто у світі і саме таку модель придбав Міхаель Шумахер.

До речі, недавно на аукціон виставили і унікальний седан Bugatti 90-х з пробігом 388 км.

Також Фокус розповідав про знаменитий седан Mercedes W123 80-х у новому стані.