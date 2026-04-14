Капсула часу з 80-х: виявлено знаменитий Mercedes W123 у новому стані (фото, відео)
У США знайшли ідеально збережений седан Mercedes-Benz W123 1985 року. Авто оснащене легендарним наднадійним турбодизелем.
Mercedes W123 за понад 40 років проїхав усього 29 тис. км, тобто у середньому долав менш ніж 1000 км на рік. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Нинішній власник із Південної Кароліни придбав седан Mercedes 300D W123 торік у Джорджії. Уперше ж авто продали у штаті Массачусетс і збережені оригінальні документи на нього.
Кузов, шкіряний салон та силовий агрегат Mercedes W123 в ідеальному стані. Мало того, автомобіль досі "взутий" у рідні заводські шини 1985 року випуску.
Комплектація Mercedes W123 включає оздоблення деревом, 14-дюймові литі диски, люк, клімат-контроль, круїз-контроль та касетну магнітолу Becker Grand Prix.
Під капотом Mercedes 300D W123 встановлено знаменитий 3,0-літровий п'ятициліндровий турбодизель OM617 на 125 к. с. і 250 Нм, який славиться надійністю та витривалістю. Для нього і мільйон кілометрів — не проблема. У парі з двигуном працює 4-ступінчаста автоматична КПП.
Зараз капсула часу виставлена на онлайн аукціон. Ціна Mercedes W123 вже перевищила 35 000 доларів.
