Капсула часу за мільйон: культовий спорткар 70-х простояв понад 30 років у сараї (відео)

У США виявили добре збережений Plymouth Superbird 1970 року. Культовий спорткар із 7,0-літровим 425-сильним V8 Hemi кілька десятиріч не виїжджав на дорогу.

Купе Plymouth Road Runner Superbird знайшли у старому сараї у штаті Массачусетс, де воно простояло щонайменше 30-40 років. Про раритет розповіли у відео на Youtube-каналі DezzysSpeedShop.

Коли спорткар відмили, то виявили, що він чудово зберігся. Лакофарбове покриття та внутрішнє оздоблення в гарному стані, а шини в авто досі рідні. Його пробіг за 56 років — усього 17,5 тис. км.

Двигун Plymouth Superbird заводиться і ця капсула часу здатна самостійно пересуватися. Саме мотор робить авто цінним: під капотом встановлений топовий 7,0-літровий V8 Hemi на 425 сил. Із 1935 випущених Superbird лише 135 купе отримали цей двигун, із яким розгін до сотні займає 4,8 с.

Зараз за ними полюють колекціонери і ціна Plymouth Superbird Hemi з малим пробігом легко сягає мільйона доларів, а в 2022 році одне таке авто пішло з молотка за $1,65 мільйона.

Обтічне купе Plymouth Road Runner Superbird створювали для знаменитих перегонів NASCAR, правила яких у 70-х вимагали наявності в гоночного авто дорожньої версії. Він і його брат-близнюк Dodge Charger Daytona були першими у світі серійними авто з антикрилом.

У NASCAR "крилаті" Plymouth і Dodge домінували і на овальних трасах розвивали 300-320 км/год. На Superbird Річард Петті став чемпіоном 1971 року і саме це авто можна побачити у знаменитому мультфільмі "Тачки". А от серійні моделі купували мало, тому зараз вони стали колекційними раритетами.

