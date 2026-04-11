Капсула времени за миллион: культовый спорткар 70-х простоял более 30 лет в сарае (видео)

В США обнаружили хорошо сохранившийся Plymouth Superbird 1970 года. Культовый спорткар с 7,0-литровым 425-сильным V8 Hemi несколько десятилетий не выезжал на дорогу.

Купе Plymouth Road Runner Superbird нашли в старом сарае в штате Массачусетс, где оно простояло не менее 30-40 лет. О раритете рассказали в видео на Youtube-канале DezzysSpeedShop.

Когда спорткар отмыли, то обнаружили, что он прекрасно сохранился. Лакокрасочное покрытие и внутренняя отделка в хорошем состоянии, а шины у авто до сих пор родные. Его пробег за 56 лет — всего 17,5 тыс. км.

Двигатель Plymouth Superbird заводится и эта капсула времени способна самостоятельно передвигаться. Именно мотор делает авто ценным: под капотом установлен топовый 7,0-литровый V8 Hemi на 425 сил. Из 1935 выпущенных Superbird только 135 купе получили этот двигатель, с которым разгон до сотни занимает 4,8 с.

Сейчас за ними охотятся коллекционеры и цена Plymouth Superbird Hemi с малым пробегом легко достигает миллиона долларов, а в 2022 году одно такое авто ушло с молотка за $1,65 миллиона.

Обтекаемое купе Plymouth Road Runner Superbird создавалось для знаменитых гонок NASCAR, правила которых в 70-х требовали наличия у гоночного авто дорожной версии. Он и его брат-близнец Dodge Charger Daytona были первыми в мире серийными авто с антикрылом.

В NASCAR "крылатые" Plymouth и Dodge доминировали и на овальных трассах развивали 300-320 км/ч. На Superbird Ричард Петти стал чемпионом 1971 года и именно это авто можно увидеть в знаменитом мультфильме "Тачки". А вот серийные модели покупали мало, поэтому сейчас они стали коллекционными раритетами.

