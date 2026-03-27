Гость из 90-х: в Киеве обнаружили 26-летнее авто украинского производства в новом состоянии (фото)

В Киеве сфотографировали хорошо сохранившийся Daewoo Nubira 1999 года. Бюджетный компактный седан мало эксплуатировался.

На одометре Daewoo Nubira первого поколения высвечивается пробег 22,6 тыс. км. Фотографии автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Автомобиль неплохо сохранился Фото: Topcars UA

На фотографиях видно, что кузов и салон Daewoo Nubira 1999 года в неплохом состоянии и можно заметить лишь незначительные повреждения и царапины.

Пробег Daewoo Nubira составляет 22,6 тыс. км

4,5-метровый седан Daewoo Nubira в исполнении SX оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 13 с и развивать 195 км/ч.

Недорогая модель С-класса Daewoo Nubira первого поколения выпускалась в шести разных странах с 1997 по 2009 год. Для украинского рынка ее собирали на Запорожском автозаводе.

Внешность Daewoo Nubira разработали в итальянском дизайн-центре I.D.E.A — она выдержана в стилистике биодизайна. Модель комплектовалась бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2,0 л и механической или автоматической коробкой передач.

