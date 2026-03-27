Гість із 90-х: у Києві виявили 26-річне авто українського виробництва у новому стані (фото)

У Києві сфотографували добре збережений Daewoo Nubira 1999 року. Бюджетний компактний седан мало експлуатувався.

На одометрі Daewoo Nubira першого покоління висвічується пробіг 22,6 тис. км. Фотографії автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Фото: Topcars UA

На світлинах видно, що кузов та салон Daewoo Nubira 1999 року в непоганому стані й можна помітити лиш незначні пошкодження та подряпини.

Пробіг Daewoo Nubira становить 22,6 тис. км Фото: Topcars UA

4,5-метровий седан Daewoo Nubira у виконанні SX оснащений 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 106 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 13 с і розвивати 195 км/год.

Важливо

Недорогу модель С-класу Daewoo Nubira першого покоління випускали в шести різних країнах із 1997 по 2009 рік. Для українського ринку її збирали на Запорізькому автозаводі.

Відео дня

Фото: Topcars UA

Зовнішність Daewoo Nubira розробили в італійському дизайн-центрі I.D.E.A – вона витримана в стилістиці біодизайну. Модель комплектували бензиновими двигунами об’ємом 1,6 та 2,0 л і механічною або автоматичною коробкою передач.

