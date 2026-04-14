Капсула времени из 80-х: обнаружен знаменитый Mercedes W123 в новом состоянии (фото, видео)
В США нашли идеально сохранившийся седан Mercedes-Benz W123 1985 года. Авто оснащено легендарным сверхнадежным турбодизелем.
Mercedes W123 за более чем 40 лет проехал всего 29 тыс. км, то есть в среднем преодолевал менее 1000 км в год. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Нынешний владелец из Южной Каролины приобрел седан Mercedes 300D W123 в прошлом году в Джорджии. Впервые же авто продали в штате Массачусетс и сохранены оригинальные документы на него.
Кузов, кожаный салон и силовой агрегат Mercedes W123 в идеальном состоянии. Мало того, автомобиль до сих пор "обут" в родные заводские шины 1985 года выпуска.
Комплектация Mercedes W123 включает отделку деревом, 14-дюймовые литые диски, люк, климат-контроль, круиз-контроль и кассетную магнитолу Becker Grand Prix.
Под капотом Mercedes 300D W123 установлен знаменитый 3,0-литровый пятицилиндровый турбодизель OM617 на 125 л.с. и 250 Нм, который славится надежностью и выносливостью. Для него и миллион километров — не проблема. В паре с двигателем работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.
Сейчас капсула времени выставлена на онлайн аукцион. Цена Mercedes W123 уже превысила 35 000 долларов.
