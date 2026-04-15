Один из 30: на аукцион выставили редкий Bugatti 90-х в новом состоянии (фото)

В США выставили на аукцион купе Bugatti EB110 SS 1994 года. Знаменитый суперкар 20 лет считался утраченным.

За 32 года Bugatti EB110 SS проехал всего 674 км, то есть это капсула времени. О ней рассказали на сайте аукциона Mecum.

Фото: Mecum

Суперкар Bugatti EB110 SS очень мало эксплуатировался, поскольку был демонстрационным авто. Когда в середине 90-х компания Bugatti обанкротилась, то он исчез на 20 лет.

Автомобиль обнаружили хорошо сохранившимся в Мюнхене с пробегом всего 300 км и новый владелец отправил его на восстановление в итальянскую компанию B.Engineering, которая специализируется именно на Bugatti EB110. После этого суперкар получил ряд наград на шоу ретроавто.

Фото: Mecum

Ориентировочная цена Bugatti EB110 SS составляет 2,5 миллиона долларов. Из 139 выпущенных Bugatti EB110 только 30 авто относятся к заряженной версии SS.

Відео дня

Важно

Полноприводное купе Bugatti EB110 SS оснащено более мощным 3,5-литровым V12 с четырьмя турбинами на 610 л. с., а также облегчено на 150 кг.

Фото: Mecum

Суперкар Bugatti EB110 SS способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 355 км/ч. В свое время это было самое быстрое авто в мире и именно такую модель приобрел Михаэль Шумахер.

