Маленькая ракета: Opel представил более быстрого конкурента Mini Cooper на 280 сил (фото)

Opel Corsa получил заряженный вариант GSE. Компактный хэтчбек стал 280-сильным электрокаром и может разогнаться до сотни за 5,5 с.

Новый Opel Corsa GSE официально презентуют публике в октябре на Парижском автосалоне, однако все подробности заряженного хэтчбека уже раскрыли на сайте концерна Stellantis.

Хэтчбек оснастили 280-сильным электромотором

Электрокар получил силовую установку от Opel Mokka GSE и Peugeot 208 GTi, которая развивает 280 л. с. и 345 Н∙м. Хэтчбек способен разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с: это лучший показатель среди всех современных серийных Opel и быстрее, чем у электрического Mini Cooper JCW. Максимальную скорость ограничили на отметке 180 км/ч.

Электромобиль Opel Corsa GSE оснащен батареей емкостью 54 кВт∙ч: его запас хода не раскрывают, но известно, что у родственного Peugeot 208 GTi он составляет 350 км. Также есть режим повербанка для питания электроприборов.

В отделке салона использована алькантара

Заряженный хэтчбек оснастили самоблокирующимся дифференциалом Torsen, а также спортивной подвеской с новыми пружинами, амортизаторами и стабилизаторами. Замедляют его улучшенные тормоза от Alcon.

Отличить новый Opel Corsa GSE можно по более агрессивным бамперам, увеличенному спойлеру и 18-дюймовым дискам с шинами Michelin Pilot Sport 4S размером 215/40 R18. К тому же, его крыша окрашена в черный цвет.

Opel Corsa GSE получил спортивные кресла

В салоне Opel Corsa GSE установили спортивные руль и сиденья, а в отделке использована алькантара с узорами в стиле первых заряженных Opel Corsa A. Кроме того, изменили графику дисплеев и добавили указатели мощности и бокового ускорения. Комплектация включает бесключевой доступ, камеру заднего вида, подогрев кресел и руля.

Кстати, недавно показали самый быстрый Opel всех времен, который способен разогнаться до сотни за 1,8 с.

