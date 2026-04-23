Более 800 сил и 1,8 с до сотни: дебютировал самый мощный и быстрый Opel в истории (фото)

Новый Opel GSE 27FE впервые показали публике. Экстремальный электрический болид стартует до сотни за 1,8 с и развивает 337 км/ч.

С Opel GSE 27FE немецкий автопроизводитель будет участвовать в 13 сезоне гонок "Формула Е" с конца 2026 года. Пока болид проходит испытания на автодроме Поль Рикар во Франции, а тестирует его молодая немецкая гонщица София Фльорш. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Авто тестирует немецкая гонщица София Флерш Фото: Stellantis

Электромобиль Opel GSE 27FE относится к четвертому поколению болидов "Формулы Е". Их характеристики четко регламентированы правилами соревнований.

Тест-драйв Opel Frontera: возвращение в новом образе

Полноприводный болид Opel GSE 27FE оснащен электрической установкой. которая развивает 612 л. с. в гоночном режиме и 816 сил — в квалификационном. Карбоновое авто массой 1012 кг способно разогнаться до 100 км/ч за 1,8 с и развить 337 км/ч, то есть это самый мощный и быстрый Opel в истории.

Все болиды "Формулы Е" получили стандартную батарею емкостью 55 кВт∙ч, которая поддерживает сверхбыструю зарядку на 600 кВт. Также установили мощную (700 кВт) систему тормозной рекуперации.

Аэродинамика Opel GSE 27FE доступна в двух конфигурациях: с увеличенной прижимной силой для медленных автодромов и с уменьшенной — для скоростных треков.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине воссоздали знаменитый болид "Формулы-1" 50-х.

Также мы писали об экстремальном британском болиде для дорог общего пользования.