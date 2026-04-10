Как в "Формуле-1": в Британии создали экстремальный болид для обычных дорог (фото)

Британский производитель трековых спорткаров Ariel представил новую модель Atom 4RR. Она напоминает гоночные болиды и демонстрирует разгон на уровне Bugatti.

Новый Ariel Atom 4RR будет выпускаться небольшими партиями и будет стоить от 208 000 фунтов стерлингов ($279 000). Об этом сообщает издание Auto Express.

Спорткар Ariel Atom 4RR посвятили 25-летию компании. Он стал похожим на болиды "Формулы-1", ведь получил переднее и заднее антикрыло, а также обтекатели с воздухозаборниками по бокам и за сиденьями.

Авто сохраняет выраженный "нос" и маленькие круглые фары. Масса двухместного Ariel Atom 4RR составляет всего 669 кг. В салоне установили два спортивных кресла и цифровой щиток приборов.

Британский спорткар оснащен 2,0-литровой турбочетверкой Honda, отдачу которой увеличили до 525 л. с. и 550 Н∙м. С 6-ступенчатой секвентальной КПП спринт до 100 км/ч занимает всего 2,4 с — как у Bugatti Tourbillon. До 160 км/ч авто разгоняется за 5,1 с, а максимальная скорость составляет 282 км/ч.

Кроме того, новый Ariel Atom 4RR получил регулируемую подвеску с амортизаторами Ohlins, а за доплату доступен спортивный дифференциал. Замедляют авто вентилируемые диски от AP Racing диаметром 310 мм, а ABS имеет 11 различных режимов.

