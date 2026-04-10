Як у "Формулі-1": у Британії створили екстремальний болід для звичайних доріг (фото)
Британський виробник трекових спорткарів Ariel представив нову модель Atom 4RR. Вона нагадує гоночні боліди і демонструє розгін на рівні Bugatti.
Новий Ariel Atom 4RR випускатиметься невеликими партіями та коштуватиме від 208 000 фунтів стерлінгів ($279 000). Про це повідомляє видання Auto Express.
Спорткар Ariel Atom 4RR присвятили 25-річчю компанії. Він став схожим на боліди "Формули-1", адже отримав переднє та заднє антикрило, а також обтікачі з повітрозабірниками з боків та за сидіннями.Важливо
Авто зберігає виражений "ніс" та маленькі круглі фари. Маса двомісного Ariel Atom 4RR становить усього 669 кг. У салоні встановили два спортивні крісла та цифровий щиток приладів.
Британський спорткар оснащений 2,0-літровою турбочетвіркою Honda, віддачу якої збільшили до 525 к. с. та 550 Н∙м. Із 6-ступінчастою секвентальною КПП спринт до 100 км/год займає усього 2,4 с – як у Bugatti Tourbillon. До 160 км/год авто розганяється до 5,1 с, а максимальна швидкість становить 282 км/год.
Крім того, новий Ariel Atom 4RR отримав регульовану підвіску з амортизаторами Ohlins, а за доплату доступний спортивний диференціал. Сповільнюють авто вентильовані диски від AP Racing діаметром 310 мм, а ABS має 11 різних режимів.
