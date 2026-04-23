Понад 800 сил і 1,8 с до сотні: дебютував найпотужніший і найшвидший Opel в історії (фото)
Новий Opel GSE 27FE вперше показали публіці. Екстремальний електричний болід стартує до сотні за 1,8 с і розвиває 337 км/год.
Із Opel GSE 27FE німецький автовиробник братиме участь у 13 сезоні перегонів "Формула Е" з кінця 2026 року. Поки болід проходить випробування на автодромі Поль Рікар у Франції, а тестує його молода німецька гонщиця Софія Фльорш. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.
Електромобіль Opel GSE 27FE належить до четвертого покоління болідів "Формули Е". Їх характеристики чітко регламентовані правилами змагань.Важливо
Повнопривідний болід Opel GSE 27FE оснащений електричною установкою. яка розвиває 612 к. с. у гоночному режимі та 816 сил — у кваліфікаційному. Карбонове авто масою 1012 кг здатне розігнатися до 100 км/год за 1,8 с і розвинути 337 км/год, тобто це найпотужніший і найшвидший Opel в історії.
Усі боліди "Формули Е" отримали стандартну батарею ємністю 55 кВт∙год, яка підтримує надшвидку зарядку на 600 кВт. Також встановили потужну (700 кВт) систему гальмівної рекуперації.
Аеродинаміка Opel GSE 27FE доступна в двох конфігураціях: зі збільшеною притискною силою для повільних автодромів і зі зменшеною — для швидкісних треків.
Раніше Фокус розповідав, що в Україні відтворили знаменитий болід "Формули-1" 50-х.
Також ми писали про екстремальний британський болід для доріг загального користування.