Понад 800 сил і 1,8 с до сотні: дебютував найпотужніший і найшвидший Opel в історії (фото)

Новий Opel GSE 27FE вперше показали публіці. Екстремальний електричний болід стартує до сотні за 1,8 с і розвиває 337 км/год.

Із Opel GSE 27FE німецький автовиробник братиме участь у 13 сезоні перегонів "Формула Е" з кінця 2026 року. Поки болід проходить випробування на автодромі Поль Рікар у Франції, а тестує його молода німецька гонщиця Софія Фльорш. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Авто тестує німецька гонщиця Софія Фльорш Фото: Stellantis

Електромобіль Opel GSE 27FE належить до четвертого покоління болідів "Формули Е". Їх характеристики чітко регламентовані правилами змагань.

Повнопривідний болід Opel GSE 27FE оснащений електричною установкою. яка розвиває 612 к. с. у гоночному режимі та 816 сил — у кваліфікаційному. Карбонове авто масою 1012 кг здатне розігнатися до 100 км/год за 1,8 с і розвинути 337 км/год, тобто це найпотужніший і найшвидший Opel в історії.

Opel GSE 27FE здатен розігнатися до сотні за 1,8 с і розвинути 337 км/год Фото: Stellantis

Усі боліди "Формули Е" отримали стандартну батарею ємністю 55 кВт∙год, яка підтримує надшвидку зарядку на 600 кВт. Також встановили потужну (700 кВт) систему гальмівної рекуперації.

Opel GSE 27FE братиме участь у змаганнях із кінця 2026 року Фото: Stellantis

Аеродинаміка Opel GSE 27FE доступна в двох конфігураціях: зі збільшеною притискною силою для повільних автодромів і зі зменшеною — для швидкісних треків.

