Большие перемены: представлен новый Volkswagen Polo 2026 (фото, видео)
Презентован новый Volkswagen Polo седьмого поколения. Компактный городской хэтчбек стал недорогим электромобилем с запасом хода более 450 км.
Электромобиль Volkswagen ID.Polo (именно так теперь называется модель) начинает выходить на европейский рынок на этой неделе и уже сегодня доступен для предзаказа в Германии. Подробности новинки раскрыли на сайте автопроизводителя.
Базовая цена Volkswagen Polo 2026 составит 24 995 евро, однако со старта модель предложат в более дорогой мощной версии Life на 211 сил стоимостью от 33 795 евро, а более дешевые варианты обещают вывести на рынок с лета. Основными конкурентами модели станут электрические Peugeot e-208 и Renault 5 E-Tech.
Дизайн Volkswagen ID.Polo
Электромобиль Volkswagen ID.Polo сохраняет традиционные черты модели, однако в целом более обтекаемый, чем бензиновый предшественник. Продолговатые фары и фонари соединены диодными полосами, а ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши.
В основе Volkswagen ID.Polo лежит переднеприводная электрическая платформа MEB+, которую также используют представленный недавно электрокар CUPRA Raval, и будущий Skoda Epiq. Хэтчбек В-класса немного крупнее предшественника.
Габариты Volkswagen ID.Polo 2026:
- длина — 4053 мм;
- ширина — 1816 мм;
- высота — 1530 мм;
- колесная база — 2600 мм.
Салон и комплектация Volkswagen Polo 2026
Интерьер Volkswagen ID.Polo сочетает классические и современные решения. С одной стороны, хэтчбек получил цифровую приборную панель и большой 13-дюймовый тачскрин, а с другой — вернули многочисленные физические переключатели. Кстати, можно выбрать графику приборов в духе самого первого Volkswagen Polo 1975 года.
Передние кресла разделены высокой двухуровневой консолью. Новый Volkswagen Polo 2026 просторнее предшественника, а объем его багажника вырос до 435-1243 л.
Базовая комплектация Volkswagen ID.Polo Trend будет включать диодные фары, кондиционер и набор систем безопасности. Вариант Life, который первым выведут на рынок, добавляет камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль, парктроник и беспроводную зарядку смартфонов.
Топовый электромобиль Volkswagen ID.Polo Style получит матричные фары, спортивные сиденья и двухзонный климат-контроль. Среди опций есть панорамная крыша, 425-ваттная акустика Harman Kardon, система полуавтономного движения, электропривод и массаж сидений.Важно
Электромобиль Volkswagen Polo, характеристики
Новый Volkswagen Polo дебютирует в трех модификациях. Варианты мощностью 116 и 135 л. с. комплектуются небольшой литий-железо-фосфатной (LFP) батареей емкостью 37 кВт∙ч, которая обеспечивает запас хода до 329 км. Быстрая зарядка на 80% мощностью 90 кВт занимает 27 минут.
211-сильная модификация имеет литий-ионную батарею типа NMC на 52 кВт∙ч и ее запас хода достигает 454 км. Она поддерживает более быструю (105 кВт) зарядку на 80% за 24 минуты. Кстати, все электромобили Volkswagen ID.Polo имеют режим повербанка и могут питать электрооборудование. В 2027 году линейку пополнит топовый заряженный Volkswagen ID.Polo GTI мощностью 223 л. с.
Кстати, недавно дебютировал старший брат Polo — новый электрокар Volkswagen ID.3 2026 с запасом хода до 630 км.
