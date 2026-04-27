Самый большой кроссовер Volkswagen на 500 сил удивил ценой на уровне Tiguan (фото)

Новый Volkswagen ID. Era 9X выходит на рынок. Недорогой семейный кроссовер получил электрифицированные установки мощностью до 510 сил.

Большой кроссовер Volkswagen ID. Era 9X поступает в продажу в Китае по цене от 309 800 до 359 800 юаней ($45 400 — 52 700) — на уровне VW Tiguan в богатой комплектации. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер предлагают в версиях на 496 и 510 сил Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID. Era 9X — первенец в линейке моделей, созданных совместно с концерном SAIC. Это самый большой кроссовер Volkswagen длиной 5,2 м и шириной 2 м. У него сдержанный дизайн с высоким капотом и тонкими диодными фарами.

В салоне на передней панели установили узкий цифровой щиток приборов и два 15,6-дюймовых тачскрина, также есть проекция на лобовое стекло и 21,4-дюймовый монитор для задних пассажиров. Модель дебютировала в шестиместном исполнении, причем все кресла имеют подогрев, а сиденья первых двух рядов — электропривод, вентиляцию и массаж. Объем багажника составляет 210 л с тремя рядами кресел и 1014 л — с двумя.

В салоне установили большие экраны Фото: Volkswagen

Кроме того, комплектация Volkswagen ID. Era 9X включает панорамную крышу, холодильник, акустику с 27 динамиками и систему полуавтономного движения. Также установлены пневмоподвеска и управляемые задние колеса.

Кроссовер Volkswagen ID. Era 9X дебютировал в двух полноприводных плагин-гибридных версиях с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов — на 496 и 510 сил. Более мощный вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 5,6 с, а максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. Расход топлива — 6,6 л/100 км.

Кроссовер дебютировал в шестиместном исполнении Фото: Volkswagen

На выбор предлагают батареи емкостью 51,1 и 65,2 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет, соответственно, 347 и 406 км. Общий запас хода на электротяге и бензине — 1611-1651 км. Быстрая зарядка батареи на 80% занимает 16,5 минут.

