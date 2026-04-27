Найбільший кросовер Volkswagen на 500 сил здивував ціною на рівні Tiguan (фото)

Новий Volkswagen ID. Era 9X виходить на ринок. Недорогий сімейний кросовер отримав електрифіковані установки потужністю до 510 сил.

Великий кросовер Volkswagen ID. Era 9X надходить у продаж в Китаї за ціною від 309 800 до 359 800 юанів ($45 400 — 52 700) — на рівні VW Tiguan у багатій комплектації. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер пропонують у версіях на 496 і 510 сил Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID. Era 9X — первісток у лінійці моделей, створених спільно з концерном SAIC. Це найбільший кросовер Volkswagen завдовжки 5,2 м і завширшки 2 м. У нього стриманий дизайн із високим капотом та тонкими діодними фарами.

У салоні на передній панелі встановили вузький цифровий щиток приладів та два 15,6-дюймових тачскріни, також є проєкція на лобове скло та 21,4-дюймовий монітор для задніх пасажирів. Модель дебютувала у шестимісному виконанні, причому всі крісла мають підігрів, а сидіння перших двох рядів — електропривід, вентиляцію і масаж. Об'єм багажника становить 210 л із трьома рядами крісел та 1014 л — із двома.

Відео дня

У салоні встановили великі екрани Фото: Volkswagen

Крім того, комплектація Volkswagen ID. Era 9X включає панорамний дах, холодильник, акустику з 27 динаміками та систему напівавтономного руху. Також встановлені пневмопідвіска та керовані задні колеса.

Важливо

Кросовер Volkswagen ID. Era 9X дебютував у двох повнопривідних плагін-гібридних версіях із 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів — на 496 та 510 сил. Потужніший варіант здатен розігнатися до 100 км/год за 5,6 с, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. Витрата пального — 6,6 л/100 км.

Кросовер дебютував у шестимісному виконанні Фото: Volkswagen

На вибір пропонують батареї ємністю 51,1 та 65,2 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить, відповідно, 347 та 406 км. Загальний запас ходу на електротязі та бензині — 1611-1651 км. Швидка зарядка батареї на 80% займає 16,5 хвилин.

