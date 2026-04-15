Продуманий салон і запас ходу понад 600 км: представлено новий Volkswagen ID.3 (фото)

У Німеччині презентовано новий Volkswagen ID.3 Neo. Електричний хетчбек кардинально змінився всередині, а його запас ходу перевищив 600 км.

Електромобіль Volkswagen ID.3 пройшов ґрунтовну модернізацію і стане доступним для попереднього замовлення завтра, 16 квітня. Його подробиці розкрили на сайті німецького автовиробника.

На днях СЕО Volkswagen Томас Шефер розкритикував електромобілі VW ID.3 та ID.4 і назвав їх "несправжніми" Volkswagen, адже, на його думку, при проєктуванні моделей припустились низки помилок. Версія Neo виправляє їх.

Дизайн Volkswagen ID.3 2026 оновили у новому фірмовому стилі. Його фари тепер з'єднані діодною смугою, також замінили ліхтарі та бампери.

Салон Volkswagen ID.3 Neo зазнав значно серйозніших змін. Електрокар отримав нові кермо, передню панель та центральну консоль. Також встановили новий цифровий щиток приладів та збільшений (10,25 або 12,9 дюйма) центральний тачскрін, а за доплату пропонують проєкцію на лобове скло з доповненою реальністю.

Ще одна важлива зміна — поява великої кількості фізичних перемикачів. Саме на їх відсутність скаржилися і власники VW ID.3, і експерти з автожурналістами.

Серед доступних для Volkswagen ID.3 Neo опцій — панорамний дах, камери кругового огляду, акустика Harman Kardon, паркувальний автопілот, електропривід та масаж сидінь.

Силові установки також доопрацювали. Новий Volkswagen ID.3 дебютував у версіях потужністю 170, 190 та 231 к. с. із батареями ємністю 50, 58 і 79 кВт∙год. Запас ходу зріс і тепер сягає 630 км.

