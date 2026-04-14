"Несправжні Volkswagen": керівник VW розкритикував популярні електромобілі ID.3 та ID.4

СЕО Volkswagen Томас Шефер незадоволений електричними VW ID.3 та ID.4. При їх проектуванні допустилися помилок, які тепер доводиться виправляти.

Томас Шефер назвав електрокари VW ID.3 та ID.4 "несправжніми Volkswagen". Про це він заявив, спілкуючись із європейськими журналістами, повідомляє сайт Autoblog.

СЕО Volkswagen вважає, що електромобілі VW ID.3 та ID.4 відійшли від стандартів бренду. Покупці нерідко критикували ці моделі.

Клієнтам Volkswagen не сподобався салон електрокарів без фізичних кнопок Фото: Volkswagen

Томас Шефер зазначив, що електрокари при попередньому керівництві й тоді він, ще не будучи СЕО, критикував низку рішень у конструкції моделей. Час показав, що вони дійсно виявилися помилковими і тепер їх доводиться виправляти.

Зокрема, для багатьох прихильників бренду став шоком салон Volkswagen ID.3 та ID.4, в якому відмовилися від фізичних кнопок на користь тачскріну та сенсорних перемикачів. Мало того, це рішення запозичили і для низки інших моделей марки і Томас Шефер впевнений, що це відштовхнуло багатьох покупців. Та й назви нових електрокарів не викликали захвату.

Тепер у Volkswagen стали більше прислуховуватися до побажань покупців, тому в нових моделях сучасні технології поєднуватимуться із простими та перевіреними рішеннями. Очолили цей процес сам CEO Volkswagen та член ради директорів Кай Грюніц.

Мова йде не лише про появу більшої кількості кнопок у салоні (їх встановлять уже на новому Volkswagen Polo), а й, наприклад, про відмову від висувних дверних ручок. До того ж, Томас Шефер анонсував повернення до знайомих назв моделей. Уже відомо, що новий Volkswagen ID.4 перейменують на ID.Tiguan.

