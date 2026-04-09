VW Tiguan на мінімалках: представлено найдешевший кросовер Volkswagen за $11 500 (фото)

Презентовано новий Volkswagen Taigun 2026. Компактний бюджетний кросовер змінився зовні та отримав нове обладнання.

Кросовер Volkswagen Taigun пройшов оновлення та дебютував у Індії, адже саме там випускають модель. Подробиці новинки розкрили на сайті автовиробника.

Ціна Volkswagen Taigun стартує з 1,06 млн рупій ($11 500), тобто це найдоступніша модель марки. Компактне 4,2-метрове авто є бюджетною альтернативою VW T-Cross.

Кросовер доступний із турбомоторами на 115 і 150 сил Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen Taigun 2026 змінили в дусі старших братів VW Tiguan і Tayron. Він отримав широку решітку радіатора та розкосі фари, з'єднані діодною смугою. Ззаду замінили ліхтарі та додали підсвічування логотипу Volkswagen. Також показали варіант GT, в якому хромовані деталі замінили чорними.

У салоні замінили дисплеї Фото: Volkswagen

У салоні встановили більші екрани на передній панелі — 10,25-дюймовий цифровий щиток приладів та 10,1-дюймовий тачскрін нової мультимедійної системи. Компактне авто має 385-літровий багажник.

Nissan вивів на ринок сімейний електрокросовер за $22 000 із запасом ходу 650 км (фото)

Базова комплектація включає діодні фари, кондиціонер, парктронік та систему стабілізації. Топова версія отримала безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру датчики світла і дощу. Перелік опцій поповнили панорамний дах, електропривід і вентиляція сидінь.

Передні крісла тепер можна доповнити електроприводом і вентиляцією Фото: Volkswagen

Дешевий кросовер Volkswagen Taigun зберіг бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.), проте менш потужна версія отримала новий 8-ступінчастий автомат замість 6-ступінчастого. 1,5-літровий варіант, як і раніше, комплектують 7-ступінчастим роботом DSG.

До речі, нещодавно презентували недорогий аналог Volkswagen Jetta за $11 500.

Також Фокус писав про новий Volkswagen Touareg, який кардинально зміниться.