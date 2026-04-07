Кардинальні зміни: Volkswagen планує перезапуск Touareg

Новий Volkswagen Touareg все ж може з'явитися на ринку. Кросовер зміниться до невпізнання та стане електрокаром.

Нинішній кросовер Volkswagen Touareg невдовзі знімуть із виробництва, проте німецький виробник не поспішає відмовлятися від моделі, яку випускали майже чверть сторіччя. Про це повідомляє видання Autocar.

Появу нового кросовера підтвердив член ради директорів Volkswagen Мартін Сандер, який відповідає за продажі та маркетинг. На його думку, на ринку існує ніша для такої моделі — якісної, але не від преміального бренду.

"Touareg — не дуже масовий, але він має своє місце, і саме тому ми шукаємо можливості для наступного покоління. Цей ринок знаходиться десь між масовим та преміальним сегментом і призначений для клієнтів, які хочуть автомобіль з чудовим дизайном та простором, а також дуже високим рівнем якості та вишуканості, але з якоїсь причини не хочуть бути пов’язаними з преміальним брендом. Це цільова група Touareg, і ми розглядаємо можливості надати цим клієнтам майбутній продукт", — зазначив Мартін Сандер.

За його словами, новий великий кросовер Volkswagen буде електричним. Наразі не відомо, чи він збереже назву Volkswagen Touareg: не виключено, що його назвуть ID. Touareg або ж узагалі перейменують. В основі моделі лежатиме нова платформа SSP, яку використовуватимуть електромобілі Volkswagen ID. Golf та ID. Tiguan.

