Кардинальные изменения: Volkswagen планирует перезапуск Touareg

Новый Volkswagen Touareg все же может появиться на рынке. Кроссовер изменится до неузнаваемости и станет электрокаром.

Нынешний кроссовер Volkswagen Touareg вскоре снимут с производства, однако немецкий производитель не спешит отказываться от модели, которую выпускали почти четверть века. Об этом сообщает издание Autocar.

Появление нового кроссовера подтвердил член совета директоров Volkswagen Мартин Сандер, который отвечает за продажи и маркетинг. По его мнению, на рынке существует ниша для такой модели — качественной, но не от премиального бренда.

"Touareg — не очень массовый, но он имеет свое место, и именно поэтому мы ищем возможности для следующего поколения. Этот рынок находится где-то между массовым и премиальным сегментом и предназначен для клиентов, которые хотят автомобиль с великолепным дизайном и пространством, а также очень высоким уровнем качества и изысканности, но по какой-то причине не хотят быть связанными с премиальным брендом. Это целевая группа Touareg, и мы рассматриваем возможности предоставить этим клиентам будущий продукт", — отметил Мартин Сандер.

Відео дня

По его словам, новый большой кроссовер Volkswagen будет электрическим. Пока не известно, сохранит ли он название Volkswagen Touareg: не исключено, что его назовут ID. Touareg или же вообще переименуют. В основе модели будет лежать новая платформа SSP, которую будут использовать электромобили Volkswagen ID. Golf и ID. Tiguan.

