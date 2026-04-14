"Ненастоящие Volkswagen": руководитель VW раскритиковал популярные электромобили ID.3 и ID.4

СЕО Volkswagen Томас Шефер недоволен электрическими VW ID.3 и ID.4. При их проектировании допустили ошибки, которые теперь приходится исправлять.

Томас Шефер назвал электрокары VW ID.3 и ID.4 "ненастоящими Volkswagen". Об этом он заявил, общаясь с европейскими журналистами, сообщает сайт Autoblog.

СЕО Volkswagen считает, что электромобили VW ID.3 и ID.4 отошли от стандартов бренда. Покупатели нередко критиковали эти модели.

Клиентам Volkswagen не понравился салон электрокаров без физических кнопок Фото: Volkswagen

Томас Шефер отметил, что электрокары при предыдущем руководстве и тогда он, еще не будучи СЕО, критиковал ряд решений в конструкции моделей. Время показало, что они действительно оказались ошибочными и теперь их приходится исправлять.

В частности, для многих поклонников бренда стал шоком салон Volkswagen ID.3 и ID.4, в котором отказались от физических кнопок в пользу тачскрина и сенсорных переключателей. Мало того, это решение позаимствовали и для ряда других моделей марки и Томас Шефер уверен, что это оттолкнуло многих покупателей. Да и названия новых электрокаров не вызвали восторга.

Відео дня

Важно

Теперь в Volkswagen стали больше прислушиваться к пожеланиям покупателей, поэтому в новых моделях современные технологии будут сочетаться с простыми и проверенными решениями. Возглавили этот процесс сам CEO Volkswagen и член совета директоров Кай Грюниц.

Речь идет не только о появлении большего количества кнопок в салоне (их установят уже на новом Volkswagen Polo), но и, например, об отказе от выдвижных дверных ручек. К тому же, Томас Шефер анонсировал возвращение к знакомым названиям моделей. Уже известно, что новый Volkswagen ID.4 переименуют в ID.Tiguan.

