Продуманный салон и запас хода более 600 км: представлен новый Volkswagen ID.3 (фото)

В Германии презентован новый Volkswagen ID.3 Neo. Электрический хэтчбек кардинально изменился внутри, а его запас хода превысил 600 км.

Электромобиль Volkswagen ID.3 прошел основательную модернизацию и станет доступным для предварительного заказа завтра, 16 апреля. Его подробности раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.

На днях СЕО Volkswagen Томас Шефер раскритиковал электромобили VW ID.3 и ID.4 и назвал их "ненастоящими" Volkswagen, ведь, по его мнению, при проектировании моделей допустили ряд ошибок. Версия Neo исправляет их.

Запас хода электрокара достигает 630 км Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen ID.3 2026 обновили в новом фирменном стиле. Его фары теперь соединены диодной полосой, также заменили фонари и бамперы.

Салон Volkswagen ID.3 Neo претерпел значительно более серьезные изменения. Электрокар получил новые руль, переднюю панель и центральную консоль. Также установили новый цифровой щиток приборов и увеличенный (10,25 или 12,9 дюйма) центральный тачскрин, а за доплату предлагают проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью.

Салон Volkswagen ID.3 кардинально изменился Фото: Volkswagen

Еще одно важное изменение — появление большого количества физических переключателей. Именно на их отсутствие жаловались и владельцы VW ID.3, и эксперты с автожурналистами.

Среди доступных для Volkswagen ID.3 Neo опций — панорамная крыша, камеры кругового обзора, акустика Harman Kardon, парковочный автопилот, электропривод и массаж сидений.

Передние сиденья разделены новой высокой консолью Фото: Volkswagen

Силовые установки также доработали. Новый Volkswagen ID.3 дебютировал в версиях мощностью 170, 190 и 231 л. с. с батареями емкостью 50, 58 и 79 кВт∙ч. Запас хода вырос и теперь достигает 630 км.

