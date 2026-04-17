1400 сил і 3 с до сотні: у продаж надходить новий сімейний кросовер Zeekr (фото)

Новий Zeekr 8X 2026 виходить на ринок. Великий сімейний кросовер доступний у потужних плагін-гібридних версіях і здатен проїхати понад 400 км на електротязі.

Ціна Zeekr 8X в Китаї становить від 329 800 до 473 800 юанів ($48 500 — 69 500). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Топовий Zeekr 8X стартує до сотні за 3 с Фото: autohome.com.cn

5,1-метровий кросовер Zeekr 8X є молодшим братом моделі 9X і має схожий дизайн із широкою прямокутною решіткою радіатора. Його пропонують у версіях на 5 і 6 місць, а об'єм багажника становить 1133-2000 л.

На передній панелі встановили цифровий щиток приладів та два великих екрани. Крім того, комплектація Zeekr 8X включає шкіряний салон, роздільний клімат контроль, акустику Naim із 29 динаміками, пневмопідвіску, набір систем безпеки, технологію напівавтономного руху, а також електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж сидінь першого та другого ряду.

На передній панелі встановили три екрани Фото: autohome.com.cn

Як і Zeekr 9X, кросовер пропонують у плагін-гібридних модифікаціях із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою. Варіант із двома електромоторами є 900-сильним, а з трьома — 1400-сильним. Розгін до 100 км/год становить 3,7 та 3 с, відповідно.

Передні та задні сидіння мають електропривід, вентиляцію і масаж Фото: autohome.com.cn

Велика батарея ємністю 70 кВт∙год дозволяє проїхати 410 км в електричному режимі, а її швидка зарядка на 80% займає 9 хвилин. Загальний запас ходу на бензині та електротязі — 1416 км.

