Дешевший за Sportage: у Європі з'явиться новий недорогий кросовер Kia (фото)

Kia Seltos
Kia Seltos другого покоління продаватимуть у Європі

Новий Kia Seltos 2026 вийде на європейський ринок. Компактний доступний кросовер запропонують у бензинових та гібридних версіях.

Кросовер Kia Seltos другого покоління стане першим варіантом моделі, який продаватиметься в Європі. Станеться це в другій половині нинішнього року, але подробиці європейської версії моделі вже розкрили на офіційному сайті Kia.

Kia Seltos 2026
Кросовер буде доступний у бензиновому або гібридному виконанні
Фото: Kia

Ціна Kia Seltos в Європі поки не розголошується, проте відомо, що він буде дешевшим за Sportage — коштуватиме до 30 000 євро в базовій версії. 4,43-метровий кросовер стане конкурентом Nissan Qashqai та Honda ZR-V.

Новий Kia Seltos у європейському виконанні зовні не відрізняється від глобальної моделі. Недороге авто вирізняється рубаним дизайном із широкою решіткою радіатора та тоненькими вертикальними фарами і ліхтарями.

Салон Kia Seltos 2026
На передній панелі встановлені три екрани
Фото: Kia

У салоні Kia Seltos 2026 встановлено три екрани на передній панелі, також доступна проєкція на лобове скло. У задніх кріслах регулюється нахил спинки, а об'єм багажника становить 536 л.

На український ринок вийде перший рамний пікап Kia із незвичним дизайном (фото)
На український ринок вийде перший рамний пікап Kia із незвичним дизайном (фото)

Для недорогої моделі у різних версіях запропонують панорамний дах, цифровий ключ (доступ зі смартфону), камери кругового огляду, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням та систему напівавтономного руху.

багажник Kia Seltos 2026
Об'єм багажника складає 536 л
Фото: Kia

Усі Kia Seltos 2026 в Європі матимуть 1,6-літровий турбомотор. У чисто бензиновій модифікації потужність складе 180 к. с., а в гібриді — 154 к. с. із переднім приводом та 178 сил — із повним. Бензиновий варіант буде доступний із 6-ступінчастою механічною або 7-ступінчастою роботизованою КПП, а гібриди — лише з роботом.

Між іншим, нещодавно в Європі почали продавати найдешевший електромобіль Kia.

Також Фокус розповідав про нові кросовери Nissan Juke та X-Trail.