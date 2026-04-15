Дешевший за Sportage: у Європі з'явиться новий недорогий кросовер Kia (фото)

Новий Kia Seltos 2026 вийде на європейський ринок. Компактний доступний кросовер запропонують у бензинових та гібридних версіях.

Кросовер Kia Seltos другого покоління стане першим варіантом моделі, який продаватиметься в Європі. Станеться це в другій половині нинішнього року, але подробиці європейської версії моделі вже розкрили на офіційному сайті Kia.

Кросовер буде доступний у бензиновому або гібридному виконанні Фото: Kia

Ціна Kia Seltos в Європі поки не розголошується, проте відомо, що він буде дешевшим за Sportage — коштуватиме до 30 000 євро в базовій версії. 4,43-метровий кросовер стане конкурентом Nissan Qashqai та Honda ZR-V.

Новий Kia Seltos у європейському виконанні зовні не відрізняється від глобальної моделі. Недороге авто вирізняється рубаним дизайном із широкою решіткою радіатора та тоненькими вертикальними фарами і ліхтарями.

Відео дня

На передній панелі встановлені три екрани Фото: Kia

У салоні Kia Seltos 2026 встановлено три екрани на передній панелі, також доступна проєкція на лобове скло. У задніх кріслах регулюється нахил спинки, а об'єм багажника становить 536 л.

Важливо

Для недорогої моделі у різних версіях запропонують панорамний дах, цифровий ключ (доступ зі смартфону), камери кругового огляду, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням та систему напівавтономного руху.

Об'єм багажника складає 536 л Фото: Kia

Усі Kia Seltos 2026 в Європі матимуть 1,6-літровий турбомотор. У чисто бензиновій модифікації потужність складе 180 к. с., а в гібриді — 154 к. с. із переднім приводом та 178 сил — із повним. Бензиновий варіант буде доступний із 6-ступінчастою механічною або 7-ступінчастою роботизованою КПП, а гібриди — лише з роботом.

