Дешевле Sportage: в Европе появится новый недорогой кроссовер Kia (фото)

Новый Kia Seltos 2026 выйдет на европейский рынок. Компактный доступный кроссовер предложат в бензиновых и гибридных версиях.

Кроссовер Kia Seltos второго поколения станет первым вариантом модели, который будет продаваться в Европе. Произойдет это во второй половине нынешнего года, но подробности европейской версии модели уже раскрыли на официальном сайте Kia.

Кроссовер будет доступен в бензиновом или гибридном исполнении Фото: Kia

Цена Kia Seltos в Европе пока не разглашается, однако известно, что он будет дешевле Sportage — будет стоить до 30 000 евро в базовой версии. 4,43-метровый кроссовер станет конкурентом Nissan Qashqai и Honda ZR-V.

Новый Kia Seltos в европейском исполнении внешне не отличается от глобальной модели. Недорогое авто отличается рубленым дизайном с широкой решеткой радиатора и тоненькими вертикальными фарами и фонарями.

На передней панели установлены три экрана Фото: Kia

В салоне Kia Seltos 2026 установлены три экрана на передней панели, также доступна проекция на лобовое стекло. В задних креслах регулируется наклон спинки, а объем багажника составляет 536 л.

На украинский рынок выйдет первый рамный пикап Kia с необычным дизайном (фото)

Для недорогой модели в разных версиях предложат панорамную крышу, цифровой ключ (доступ со смартфона), камеры кругового обзора, парковочный автопилот с дистанционным управлением и систему полуавтономного движения.

Объем багажника составляет 536 л Фото: Kia

Все Kia Seltos 2026 в Европе будут иметь 1,6-литровый турбомотор. В чисто бензиновой модификации мощность составит 180 л. с., а в гибриде — 154 л. с. с передним приводом и 178 сил — с полным. Бензиновый вариант будет доступен с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной КПП, а гибриды — только с роботом.

Между прочим, недавно в Европе начали продавать самый дешевый электромобиль Kia.

Также Фокус рассказывал о новых кроссоверах Nissan Juke и X-Trail.