Большие перемены: новые Nissan Juke и X-Trail впервые показали публике (фото)
Рассекречены новые Nissan X-Trail и Juke следующего поколения. Кроссоверы существенно изменились внешне и получат электрифицированные установки.
Кроссоверы Nissan Juke и X-Trail показали в Японии во время презентации новой стратегии автопроизводителя. Первые их подробности раскрыли на официальном сайте Nissan.
В Nissan планируют серьезное обновление глобальной линейки с сокращением количества ключевых моделей с 56 до 45. Анонсировали внедрение искусственного интеллекта и усовершенствованную систему полуавтономного движения Nissan ProPILOT.
Электромобиль Nissan Juke
Кроссовер Nissan Juke третьего поколения изменился до неузнаваемости. Его дизайн стал более стремительным и более граненым. Обращают на себя внимание длинный капот и круглые фары. Впрочем, сохранены и фирменные черты модели вроде скрытых задних ручек.
Салон и характеристики Nissan Juke держат в секрете, однако известно, что он станет электромобилем. Модель будет выпускаться в Великобритании и выйдет на европейский рынок весной 2027 года.
Новый Nissan X-Trail
Кроссовер Nissan X-Trail пятой генерации и его американского брата-близнеца Rogue должны презентовать во второй половине нынешнего года. Его внешность стала более выразительной — с широкой решеткой радиатора, сотовыми фарами.
Сообщается, что новый Nissan X-Trail сохранит гибридную установку e-Power (с бензиновым мотор-генератором), причем теперь ее предложат и для американского Nissan Rogue.Важно
Какие новые модели Nissan ожидаются в будущем
Также в Японии представили тизеры возрожденного Nissan X-Terra. Рамный внедорожник с брутальным дизайном дебютирует в 2028 году и будет доступен с бензиновым V6 или гибридной установкой.
Ожидается и новый Nissan Skyline, известный у нас как Infiniti Q50. На тизере спортивного седана видны раскосые фары и большие круглые фонари.
Между прочим, недавно на рынок вывели электрокроссовер Nissan за $22 000 с запасом хода 650 км.
