Большие перемены: новые Nissan Juke и X-Trail впервые показали публике (фото)

Рассекречены новые Nissan X-Trail и Juke следующего поколения. Кроссоверы существенно изменились внешне и получат электрифицированные установки.

Кроссоверы Nissan Juke и X-Trail показали в Японии во время презентации новой стратегии автопроизводителя. Первые их подробности раскрыли на официальном сайте Nissan.

Новые Nissan Juke и X-Trail полностью рассекретили Фото: Nissan

В Nissan планируют серьезное обновление глобальной линейки с сокращением количества ключевых моделей с 56 до 45. Анонсировали внедрение искусственного интеллекта и усовершенствованную систему полуавтономного движения Nissan ProPILOT.

Электромобиль Nissan Juke

Новый Nissan Juke станет электрокаром Фото: Nissan

Кроссовер Nissan Juke третьего поколения изменился до неузнаваемости. Его дизайн стал более стремительным и более граненым. Обращают на себя внимание длинный капот и круглые фары. Впрочем, сохранены и фирменные черты модели вроде скрытых задних ручек.

Дизайн кроссовера стал граненым Фото: Nissan

Салон и характеристики Nissan Juke держат в секрете, однако известно, что он станет электромобилем. Модель будет выпускаться в Великобритании и выйдет на европейский рынок весной 2027 года.

Новый Nissan X-Trail

Новый Nissan X-Trail стал выразительнее на вид Фото: Nissan

Кроссовер Nissan X-Trail пятой генерации и его американского брата-близнеца Rogue должны презентовать во второй половине нынешнего года. Его внешность стала более выразительной — с широкой решеткой радиатора, сотовыми фарами.

Nissan X-Trail и Rogue будут комплектовать гибридной установкой e-Power Фото: Nissan

Сообщается, что новый Nissan X-Trail сохранит гибридную установку e-Power (с бензиновым мотор-генератором), причем теперь ее предложат и для американского Nissan Rogue.

Какие новые модели Nissan ожидаются в будущем

Ниссан Xterra Фото: Nissan

Также в Японии представили тизеры возрожденного Nissan X-Terra. Рамный внедорожник с брутальным дизайном дебютирует в 2028 году и будет доступен с бензиновым V6 или гибридной установкой.

Новый седан Nissan Skyline Фото: Nissan У нас модель известна как Infiniti Q50 Фото: Nissan

Ожидается и новый Nissan Skyline, известный у нас как Infiniti Q50. На тизере спортивного седана видны раскосые фары и большие круглые фонари.

