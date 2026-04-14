Великі зміни: нові Nissan Juke та X-Trail вперше показали публіці (фото)

Розсекречено нові Nissan X-Trail та Juke наступного покоління. Кросовери суттєво змінилися зовні та отримають електрифіковані установки.

Кросовери Nissan Juke та X-Trail показали в Японії під час презентації нової стратегії автовиробника. Перші їх подробиці розкрили на офіційному сайті Nissan.

Фото: Nissan

У Nissan планують серйозне оновлення глобальної лінійки зі скороченням кількості ключових моделей із 56 до 45. Анонсували впровадження штучного інтелекту та вдосконалену систему напівавтономного руху Nissan ProPILOT.

Електромобіль Nissan Juke

Фото: Nissan

Кросовер Nissan Juke третього покоління змінився до невпізнання. Його дизайн став стрімкішим та більш гранчастим. Звертають на себе увагу довгий капот та круглі фари. Утім збережені й фірмові риси моделі на кшталт схованих задніх ручок.

Фото: Nissan

Салон і характеристики Nissan Juke тримають у секреті, проте відомо, що він стане електромобілем. Модель випускатиметься у Великій Британії і вийде на європейський ринок навесні 2027 року.

Новий Nissan X-Trail

Фото: Nissan

Кросовер Nissan X-Trail п'ятої генерації та його американського брата-близнюка Rogue повинні презентувати у другій половині нинішнього року. Його зовнішність стала виразнішою — із широкою решіткою радіатора,сотовими фарами.

Фото: Nissan

Повідомляється, що новий Nissan X-Trail збереже гібридну установку e-Power (із бензиновим мотор-генератором), причому тепер її запропонують і для американського Nissan Rogue.

Наступник Infiniti FX: Nissan представив стильного доступнішого суперника BMW X6 (відео)

Які нові моделі Nissan очікуються в майбутньому

Фото: Nissan

Також у Японії представили тизери відродженого Nissan X-Terra. Рамний позашляховик із брутальним дизайном дебютує в 2028 році та буде доступним із бензиновим V6 або гібридною установкою.

Новий седан Nissan Skyline Фото: Nissan У нас модель відома як Infiniti Q50 Фото: Nissan

Очікується і новий Nissan Skyline, відомий у нас як Infiniti Q50. На тизері спортивного седана видно розкосі фари та великі круглі ліхтарі.

Між іншим, нещодавно на ринок вивели електрокросовер Nissan за $22 000 із запасом ходу 650 км.

Також Фокус розповідав, що в Києві з'явився культовий спорткар Nissan.