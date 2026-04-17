1400 сил и 3 с до сотни: в продажу поступает новый семейный кроссовер Zeekr (фото)

Новый Zeekr 8X 2026 выходит на рынок. Большой семейный кроссовер доступен в мощных плагин-гибридных версиях и способен проехать более 400 км на электротяге.

Цена Zeekr 8X в Китае составляет от 329 800 до 473 800 юаней ($48 500 — 69 500). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Топовый Zeekr 8X стартует до сотни за 3 с

5,1-метровый кроссовер Zeekr 8X является младшим братом модели 9X и имеет похожий дизайн с широкой прямоугольной решеткой радиатора. Он предлагается в версиях на 5 и 6 мест, а объем багажника составляет 1133-2000 л.

Важно

На передней панели установили цифровой щиток приборов и два больших экрана. Кроме того, комплектация Zeekr 8X включает кожаный салон, раздельный климат контроль, акустику Naim с 29 динамиками, пневмоподвеску, набор систем безопасности, технологию полуавтономного движения, а также электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж сидений первого и второго ряда.

Відео дня

На передней панели установили три экрана

Как и Zeekr 9X, кроссовер предлагается в плагин-гибридных модификациях с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой. Вариант с двумя электромоторами является 900-сильным, а с тремя — 1400-сильным. Разгон до 100 км/ч составляет 3,7 и 3 с, соответственно.

Передние и задние сиденья имеют электропривод, вентиляцию и массаж

Большая батарея емкостью 70 кВт∙ч позволяет проехать 410 км в электрическом режиме, а ее быстрая зарядка на 80% занимает 9 минут. Общий запас хода на бензине и электротяге — 1416 км.

