Запас хода 800 км и быстрая зарядка: дебютировал доступный электрокар от Geely и Volvo (фото)

Презентован новый Lynk & Co 10 2026. Недорогой электрический седан от премиального подразделения Geely стал мощнее, быстрее заряжается и имеет больший запас хода.

Обновленный электромобиль Lynk & Co 10 официально представили в Китае на второй день после того, как он установил рекорд скорости зарядки. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Lynk & Co 10+ получил обвес, антикрыло и 21-дюймовые диски Фото: Lynk & Co

Пятиметровый спортивный седан Lynk & Co 10 — модернизированная версия модели Z10. Над ним совместно работали специалисты Geely и Volvo. Цена Lynk & Co 10 составляет от 200 000 до 230 000 юаней ($29 000 — 33 300).

Новый Lynk & Co 10 2026 сохраняет стремительный силуэт и фирменную черту бренда — высоко посаженные фары. Отличить обновленный седан можно по иным бамперам и дверным ручкам. Также появился заряженный Lynk & Co 10+ с обвесом, антикрылом и 21-дюймовыми дисками.

На передней панели установили два экрана Фото: Lynk & Co

Салон Lynk & Co 10 фактически не изменился — там остались скошенный руль, узкий цифровой щиток приборов и большой 15,4-дюймовый тачскрин. Все сиденья получили подогрев, вентиляцию и массаж, а передние кресла имеют и электропривод. Также комплектация включает 1600-ваттную акустику от Harman Kardon с 23 динамиками и систему полуавтономного движения.

Основное внимание уделили новым силовым установкам. Электромобиль Lynk & Co 10 дебютировал в заднеприводных версиях на 402 и 496 сил, а также в 912-сильном полноприводном варианте. Самый мощный седан стартует до сотни за 2,8 с.

Топовая версия получила 912-сильную установку Фото: Lynk & Co

На выбор доступны новые батареи емкостью 77 и 95 кВт∙ч, а запас хода достигает 816 км. 900-вольтная архитектура поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 1,1 МВт: в таком режиме зарядить батарею на 97% за рекордные 8 минут и 42 секунды.

