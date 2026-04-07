Менее 10 минут: электрокар от Geely и Volvo показал рекордно быструю зарядку (видео)

Электромобиль Lynk & Co 10 продемонстрировал сверхбыструю в мире зарядку. Чтобы полностью подзарядить большую батарею, ему нужно менее 10 минут.

Новый Lynk & Co 10 поддерживает быструю зарядку на 1,1 МВт и даже после 80% мощность остается на уровне 500 кВт. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Возможности новой модели продемонстрировали публично на одной из скоростных зарядных станций Zeekr (оба бренда входят в концерн Geely). Зафиксированы следующие результаты.

зарядка с 10% до 70% — 4 минуты 22 секунды;

зарядка с 10% до 80% — 5 минут 32 секунды;

зарядка с 10% до 97% — 8 минут 42 секунды.

Lynk & Co 10 прошел обновление и получил новую батарею Фото: Lynk & Co

Таким образом, новый Lynk & Co 10 установил рекорд скорости зарядки и превзошел достижения электромобилей BYD нового семейства с батареей Blade Battery 2.0.

Новый Lynk & Co 10 — электрокар с самой быстрой зарядкой в мире

Пятиметровый электромобиль Lynk & Co 10 — совместная разработка Geely и Volvo. Обновленный седан 2026 года получил более современные силовые установки мощностью 402-912 сил с 900-вольтным электрооборудованием. Емкость литий-железо-фосфатной (LFP) батареи пока не раскрывают, но ожидается, что она составит примерно 100-103 кВт∙ч, а запас хода достигнет 900 км.

