Электрический 900-сильный седан от Geely и Volvo рассекретили на официальных фото

Обнародованы первые официальные фото Lynk & Co 10+. Электрический спортивный седан от премиального подразделения Geely получит 912-сильную установку и сможет стартовать до сотни за 2,8 с.

Новый Lynk & Co 10+ вскоре начнут продавать в Китае, а позже начнется экспорт модели. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Пятиметровый Lynk & Co 10 — обновленная версия электрокара Z10 с иными бамперами и дверными ручками, а 10+ — ее спортивный вариант с обвесом, 20-дюймовыми дисками и задним антикрылом. Как и все модели бренда, она разработана совместно специалистами Geely и Volvo.

Подробности салона и комплектации Lynk & Co 10 2026 пока держат в секрете, но отмечается, что электрокар получит улучшенный лидар для системы полуавтономного движения.

Зато известно, что новый Lynk & Co 10+ получит сверхмощную полноприводную установку на 912 сил и батарею емкостью примерно 100 кВт∙ч. Он сможет разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч.

Стандартный электромобиль Lynk & Co 10 также станет мощнее — предложат версии на 402 и 496 л. с. На фото видно, что у него несколько более сдержанный дизайн и 19-дюймовые колеса.

Кстати, недавно в Киеве заметили сверхмощный премиальный кроссовер Lynk & Co.

