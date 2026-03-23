Електричний 900-сильний седан від Geely і Volvo розсекретили на офіційних фото

Новий Lynk & Co 10+
Lynk & Co 10+ — електричний спортивний седан | Фото: Lynk & Co

Оприлюднено перші офіційні фото Lynk & Co 10+. Електричний спортивний седан від преміального підрозділу Geely отримає 912-сильну установку і зможе стартувати до сотні за 2,8 с.

Новий Lynk & Co 10+ невдовзі почнуть продавати в Китаї, а пізніше почнеться експорт моделі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Lynk & Co 10+
Авто отримає 912-сильну установку
Фото: Lynk & Co

П'ятиметровий Lynk & Co 10 — оновлена версія електрокара Z10 з інакшими бамперами та дверними ручками, а 10+ — її спортивний варіант із обвісом, 20-дюймовими дисками та заднім антикрилом. Як і всі моделі бренду, вона розроблена спільно спеціалістами Geely і Volvo.

Lynk & Co 10+ 2026
Ззаду встановилиантикрило
Фото: Lynk & Co

Подробиці салону та комплектації Lynk & Co 10 2026 поки тримають у секреті, але зазначається, що електрокар отримає покращений лідар для системи напівавтономного руху.

Зате відомо, що новий Lynk & Co 10+ отримає надпотужну повнопривідну установку на 912 сил та батарею ємністю приблизно 100 кВт∙год. Він зможе розігнатися до 100 км/год за 2,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 240 км/год.

Lynk & Co 10
Стандартний Lynk & Co 10
Фото: CarNewsChina

Стандартний електромобіль Lynk & Co 10 також стане потужнішим — запропонують версії на 402 та 496 к. с. На фото видно, що в нього дещо стриманіший дизайн і 19-дюймові колеса.

До речі, нещодавно у Києві помітили надпотужний преміальний кросовер Lynk & Co.

Також Фокус писав про конкурента Toyota Camry від Geely із витратою 2 л на 100 км.